Richard Branson: El equilibrio tiene sus beneficios

Soy asalariado en una constructora, y trato de crear y consolidar una empresa; soy concejal de mi pueblo y estudiante. Me angustia pensar que no voy por el camino correcto o que quizá me ha faltado más empeño para obtener mejores resultados. Agradecería su consejo sobre cómo avanzar. Duvan Cortés, Colombia

Una cosa que he aprendido en casi 50 años de hacer negocios es que no es una travesía fácil. Y, Duvan, cuando digo que no siempre ha sido fácil, ¡es en serio!

Cualquier emprendedor que te diga que no se ha sentido confuso, perdido, molesto, frustrado o derrotado en algún momento está mintiendo; ciertamente he sentido todas estas emociones de vez en cuando.

Sin embargo, las penurias son una parte esencial del emprendimiento, y nos ofrecen increíbles oportunidades de aprender y crecer.

Esta es principalmente la razón de que me sienta obligado a compartir mis experiencias con otros emprendedores. Espero inspirar y motivar a otros a lograr sus propios éxitos, los cuales mejorarán el mundo para todos. Como yo lo veo, los negocios no deberían ser un juego en el cual algunas personas ganen y otras pierdan. Todos podemos ganar si compartimos nuestro conocimiento unos con otros. De hecho, de eso trata esta columna.

Suena como si fueras un joven extremadamente ocupado, y estar ocupado puede ser bueno, ya que nos permite pensar en el mismo momento y actuar rápidamente. Los emprendedores jóvenes pueden beneficiarse de asumir varios desafíos diferentes y probar en diferentes áreas de negocios. Pero es esencial reconocer cuando uno está intentando hacer demasiado.

Mi consejo inicial para ti es que evalúes las pelotas que estás malabareando. Piensa en lo que más te apasiona, y ve si puedes eliminar parte del ruido.

Me alegra oír que te apasiona el emprendimiento, ya que esa es la clave: pasamos aproximadamente 80% de nuestra vida despiertos en el trabajo, así que es importante que hagamos lo que amemos y amemos lo que hagamos. Mi pasión a menudo me ha mantenido trabajando durante la noche y ciertamente me ha ayudado a enfocarme durante el día. También me ha ayudado a permanecer positivo en tiempos de estrés, y a enfrentar directamente los desafíos.

La verdad del asunto es que todos necesitamos mucha ayuda. Así que, al igual que has hecho contactándome a mí, no temas pedir alguna. Encuentra un mentor que pueda ayudar a guiarte a través de los buenos y malos tiempos. Como he dicho a menudo, no importa quién seas, de dónde provengas, o qué hayas logrado, un buen mentor es un activo invaluable en un negocio. Recuerda: ¡alguien, en algún lugar, ya ha pasado por lo que tú estás convencido de que nadie ha enfrentado!

En mi caso, cuando era un joven que estaba entrando en el misterioso mundo de los negocios por primera vez, tuve la suficiente suerte de ser tomado bajo el ala de David Beevers, un amigo de mis padres. David era contador, y por pura bondad pasaba una noche a la semana tratando de guiarme a través de los elementos básicos de la contabilidad; fue enormemente útil, y me mostró una asombrosa paciencia.

Así que te sugeriría que identifiques los proyectos que más te apasionan y trabajes en esos primero. Siempre puedes regresar y retomar todo lo que hayas dejado de lado cuando tengas más tiempo. Luego encuentra un mentor que pueda ayudar a guiarte en tu travesía; todos necesitamos una mano o el ocasional estímulo, especialmente en los negocios.

Finalmente, también mencionaste tu lucha por equilibrar tu vida personal y la laboral. Tengo un consejo que pienso que todos los emprendedores deberían escuchar: No estés trabajando todo el tiempo; aparta tiempo para simplemente relajarte. Solo trabajo y nada de juego es un camino seguro para la fatiga. Programa tiempo de descanso, al igual que harías con una reunión o una cita. Ten en mente que aunque es importante prepararte para las demandas cotidianas de la travesía emprendedora, es igualmente crucial disfrutar la vida.

¡Buena suerte!

