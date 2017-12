“Puedes fijar reglas, pero las ignoran totalmente, desde los ejecutivos más altos para abajo” , aseguró Joanne P. Lee, vicepresidenta de N.K.S. Distributors en New Castle, Delaware, y quien ha trabajado 35 años en el sector de recursos humanos. “A veces dicen, ‘esto no me concierne’. Y es así que se meten en líos” .