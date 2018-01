Cualquier padre trabajador sabe el trastorno que puede causar en su rutina tener un hijo enfermo. No solo estás preocupado por tu hijo que se siente mal, sino que tienes que encontrar la forma de cumplir con tus responsabilidades laborales. Puede ser de ayuda que tengas un plan establecido. ¿Le puedes llamar a un pariente o una niñera de respaldo? ¿Puedes tomar turnos con tu pareja para estar en casa? ¿Trabajar desde casa? ¿Cancelar el viaje mensual de ventas? Mientras más específico y viable sea el plan que elabores, menos abrumadora parecerá la situación. Luego comenta con tu jefe y tus colegas tu plan. Sé franco acerca de si necesitarás flexibilidad, al tiempo que subrayas tu dedicación: “Si Jordan se enferma y tiene que quedarse en casa, nuestra niñera podrá cuidarlo hasta las 3 p.m. Entonces tendré que ir a casa y trabajar desde allí el resto de la tarde. Si surge algo urgente mientras no estoy en la oficina, por favor no duden en buscarme”. Recuerda, faltar a una junta o dejar a un niño enfermo con la niñera puede parecer algo terrible en el momento, pero estás haciendo lo mejor que puedes. (Adaptado de “How to Handle Work When Your Child Is Sick”, de Daisy Wademan Dowling)