Lo importante en este tema, insisto, no es si conozco o no a la persona que opina de un producto o servicio, se trata de que una persona de carne y hueso me esta dando su opinión sobre algo que yo quiero. Al final esa es una de las grandes oportunidades que tenemos las empresas; dejar de hablarle a los clientes de empresa a persona y empezar a hacerlo de una manera más cercana e íntima, de persona a persona.