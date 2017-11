Primero, la percepción de la idea: lo que para un grupo de alumnos puede ser novedoso en un momento determinado, para otro quizá no lo sea. La segunda es la temporalidad: el espacio de tiempo en que se da la reacción de las personas, por ejemplo, al comenzar a cursar una maestría, o al final de ella. En tercer lugar, está la interacción de la gente con el dispositivo: si no existe una reacción de las personas, entonces no ha habido una innovación.