• Las políticas de abstinencia. En ocasiones, las intrigas pudieran incluso llevar a los directivos a nominar “faux-pos” (HiPos falsos) sólo para evitar situaciones incómodas. Por ejemplo, Jane es una directiva de nivel medio en el departamento de marketing de una gran firma de software. En general le agrada a su equipo, pero tiene problemas para darle retroalimentación negativa a sus subordinados. Jordan, un ambicioso diseñador gráfico en su equipo, está consciente de la suavidad de Jane y la confrontó respecto a un ascenso y un aumento de sueldo. Aunque Jane no estaba particularmente impresionada con el trabajo de Jordan, no quería un conflicto y decidió acceder a sus peticiones para tenerlo contento. Los colegas de Jordan lo consideran manipulador y ambicioso, pero no manifestaron su inconformidad con la esperanza de que Jane los apreciaría por su actitud y que sus logros hablarían por sí mismos. Tristemente, su estrategia fue menos efectiva que la de Jordan, lo que ocasionó que más subordinados la presionaran para recibir un ascenso.