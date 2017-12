4. Reemplace la culpa con la curiosidad. Si los miembros del equipo sienten que los está culpando por algo, usted se convierte en su tigre dientes de sable. La culpa y las críticas seguramente escalarán el conflicto, llevándolos a la defensiva y, eventualmente, a no involucrarse. La alternativa a la culpa es la curiosidad. Si cree que ya sabe lo que la otra persona está pensando, no está listo para tener una conversación. En lugar de ello, adopte una mentalidad de aprendizaje, sabiendo que no tiene todos los hechos. Plantee el comportamiento o resultado problemático como una observación, y use un lenguaje neutro y basado en hechos; interactúe con la contraparte en una exploración y pida aportes sobre las soluciones.