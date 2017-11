La tercera y peor son las estrategias de "retención" de personal. No tengo nada en contra de las estrategias, pero si en contra de la palabra “retención”. Esta palabra no puede usarse como parte de una solución, menos si se relaciona con obstruir, bloquear u obligar. He llegado al extremo de asociarla al secuestro: uno no puede estar obligado o a la fuerza en una relación de dos.