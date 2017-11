¿Prestigio o salario? El dilema del joven administrador

Una discusión de este tipo, no muy nueva, trata de desentrañar qué es lo mejor para estos jóvenes, o no tan jóvenes, cuando enfrentan la siguiente opción: aceptar una oferta de trabajo en una empresa prestigiosa que no paga sueldos altos o aceptarla en una empresa menos prestigiosa pero que sí los paga (no debe confundirse prestigio con estatus, aunque esto último si es importante generalmente otorga lo primero).