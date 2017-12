Eso no quiere decir que te quedes de brazos cruzados, por supuesto. Puedes hacer mucho para hacer notar tu marca antes de incluso abrir las puertas de tu negocio. Solo mira lo que sucedió con Virgin Hotels, por ejemplo. Abrimos nuestra primera sede, en Chicago, en enero de 2015 después de una prolongada renovación del Old Dearborn Bank Building, un punto de referencia de la ciudad. Queríamos asegurarnos de que teníamos todo listo, lo que significaba darle el tiempo suficiente al proyecto (y ciertamente unas cuantas de las comodidades del hotel, incluyendo el lounge en la terraza, no abrieron sino más tarde ese mismo año). Mientras tanto, sin embargo, pudimos enfocarnos en hacer que la gente se emocionara respecto del hotel y lo que lo distingue.