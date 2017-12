Entonces, ocurrió algo maravilloso: seguir mi pasión me impulsó y me dio un propósito. Mi mente se abrió y, por lo tanto, tambiénmi mundo. El director me puso un ultimátum, con lo que me obligó a escoger entre seguir en la escuela o continuar con la revista. Decidí abandonar la escuela, y nunca me he arrepentido.