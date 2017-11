Incluso para situaciones que no crean categorías, las estimaciones de penetración de mercado seguramente son incorrectas. La mayoría de la penetración se calcula a partir de proveedores de datos que reúnen información de transacciones. Sin embargo, esto no ayuda a estimar el mercado potencial o el potencial de crecimiento de un mercado. ¿Por qué? La información de transacciones le dice lo que la gente compró, no lo que quieren, y las ventas no son iguales que la demanda.