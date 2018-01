En realidad esperamos que un buen negociador obtenga la mayoría de lo que quiere en cada caso. El tema es no sentir que es más importante hacer que el otro pierda. Mi colega acaba de mostrar una caricatura de la revistaThe New Yorker , donde hay dos perros sentados en un bar, conversando, y uno le dice al otro: “No se trata solamente de que ganemos, ¡los gatos tienen que perder!”. Ese es el tipo de conducta al que nos oponemos: está bien obtener lo que se busca, pero no con el fin último de que el otro pierda. Esa es la clave.