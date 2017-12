–Cuando me refiero a crecimiento, me refiero a las empresas que buscan su expansión más allá de las fronteras de su país. De no tener dependencia de la economía local y que busque otros mercados donde colocar su empresa o negocio. Para esto se necesita, como primer paso, tener una afluencia de ingresos que te permitan explorar y establecer tus negocios en otros paises.