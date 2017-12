"¿Qué hacer?", dice Hatum. "La lógica diría que hay que penalizarlo o no promoverlo, o al menos no cobrar todo el bono. Pero por lo contrario, muchas compañías por no perder a estos muchachos hacen la vista gorda y los premian. ¿Error de las empresas? Obvio. Porque en vez de generar estrellas en las organizaciones logran generar bestias organizacionales. Las estrellas son las que rankean alto en performance y comportamientos deseables. Las bestias tienen altísima performance y baja inteligencia emocional. Resultado: nadie quiere trabajar con ellos", finaliza.