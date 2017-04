Las molestas tarifas de las aerolíneas y cómo evitarlas

THE NEW YORK TIMES

¿Cuánto vale un cobertor en un avión frío? No $12, al menos no para un pasajeros en un reciente vuelo de Hawaiian Airlines que viajaba de Las Vegas a Hawái.

A un hombre de 66 años de edad le fueron cargados $12 por el cobertor, pero no le hicieron ningún otro cargo, a pesar de causar que el vuelo se desviara a Los Ángeles. Según reportes noticiosos, el pasajero fue considerado “revoltoso” por la policía del aeropuerto después de decir que le “gustaría llevar a alguien detrás del almacén para la leña por esto” y fue retirado del vuelo.

“Desviar un vuelo evidentemente no es nuestra primera opción, pero nuestra tripulación sintió que era necesario desviarse a Los Ángeles y hacer descender al pasajero antes de empezar a volar sobre el océano Pacífico”, señaló la aerolínea en una declaración.

George Hobica, el fundador de Airfarewatchdog.com, dijo: “Pienso que Hawaiian simplemente debería haberle dado el cobertor gratuitamente. Hacer ese aterrizaje de emergencia costó a Hawaiian miles de dólares. Esa tarifa parece más tonta que exorbitante”.

Como no puede evitar notar la mayoría de los pasajeros, las tarifas adicionales se están volviendo cada vez más prevalecientes. Hobica dijo que la tarifa que hace enojar más a los pasajeros es la del cambio de vuelos, que cuesta un promedio de $200 para vuelos dentro de Estados Unidos. Pero eso no significa que las tarifas más pequeñas no sean molestas.

Un estudio reciente realizado por la aplicación de comparación de tarifas Hopper mostró que las aerolíneas están “desempaquetando” cada vez más sus vuelos, ofreciendo precios base más bajos para que los viajeros entren en el avión y haciéndoles pagar a la carta por casi todo lo demás, desde la asignación de asientos hasta el equipaje y los complementos a bordo como alimentos, entretenimiento y, al parecer, cobertores.

Estas tarifas secundarias ahora representan aproximadamente 10% de los ingresos totales de las aerolíneas, según Hopper.

El problema es que las tarifas varían en gran medida de una aerolínea a otra y de una clase a otra, lo cual significa que comparar los precios de los boletos básicos ya casi carece de sentido.

“Desde la perspectiva del consumidor, esto resulta en una mayor confusión y vuelve frustrantemente difícil comparar o comprender el costo total de viajar”, dijo Patrick Surry, científico de datos en jefe de Hopper.

Por ejemplo, Spirit ofrece los precios de boletos básicos más bajos de las ocho aerolíneas estudiadas por Hopper, con una tarifa promedio de $356, pero cobra más por equipaje ($50 por la primera maleta, $111 por la segunda) y por cambio de vuelos ($250). Añada una tarifa de $35 por la maleta a bordo y, si usted es un viajero con dos maletas documentadas que ha cambiado de vuelo, pudiera estar pagando más del doble del costo de la tarifa básica.

La recientemente lanzada función Fair Bear de Hopper pretende ayudar a explicar las restricciones o las tarifas asociadas con su vuelo, dijo Surry.

Pero hay más que usted puede hacer para mantener sus costos de vuelo más cerca de lo que pensaba que estaba pagando en primer lugar. Le compartimos lo que necesita saber sobre las tarifas más comunes y más costosas.

Tarifas de cambio de vuelo

La tarifa de cambio de vuelo no es solo la más costosa sino también la más difícil de evitar. Y ni siquiera piense en cancelar.

El estudio de Hopper (que excluye datos de Southwest y Delta) encontró que una reservación de vuelo dentro de Estados Unidos no reembolsable en la cabina principal habitualmente se puede cambiar, por un precio. Por ejemplo, United cobra un promedio de $200 para cambiar un vuelo doméstico, mientras que la tarifa de Virgin es de $125, la cual es la más baja de las aerolíneas estudiadas.

La tarifa varía entre las aerolíneas de bajo presupuesto también, con Frontier cobrando $198 y Spirit $250.

“Entre más alta la tarifa de cambio en una tarifa aérea no reembolsable, mayor el incentivo para que algunos viajeros simplemente compren un boleto reembolsable más caro”, dijo Hobica.

Si usted es propenso a cambiar de planes, trate de reservar con Southwest, que es la única aerolínea nacional importante en Estados Unidos que no cobra por cancelar o cambiar un vuelo. Alaska Airlines también lo permitirá si se hace en un plazo de 60 días (de otro modo, cobra $125).

No espere ver que estas tarifas se abaraten o desaparezcan pronto, a menos que las aerolíneas eliminen por completo la opción de cambiar de vuelo.

“No me sorprendería ver tarifas por cambio de vuelo que lleguen a los $250 o que los cambios o cancelaciones sean eliminados por completo, ya que las aerolíneas lo han hecho con sus tarifas aéreas ‘económicas básicas’”, dijo Hobica.

Cobros por equipaje

Las tarifas de equipaje estándar para vuelos nacionales han permanecido constantes durante varios años en $25 (Spirit y Frontier cobran más), pero las aerolíneas compensan con sus cargos por exceso de equipaje, que han aumentado en los últimos años, dijo Hobica.

Una vez más, Southwest es la ganadora sin tarifas, ya que no cobra por maletas documentadas (con algunas restricciones de tamaño y peso). No verá mucho movimiento en esto en otras aerolíneas (excepto en vuelos internacionales).

“Otra tendencia reciente es que más operadoras están empezando a cobrar por el equipaje de mano”, dijo Surry. Spirit y Frontier ya cobran por el equipaje de mano.

“Las Tres Grandes aerolíneas nacionales (estadounidenses) están siguiendo un modelo similar con sus tarifas básicas, en que el equipaje de mano quizá no sea permitido a menos que esté dispuesto a pagar extra”, dijo Hobica, refiriéndose a United, Delta y American.

United, por ejemplo, permite solo un artículo personal en su recientemente creada categoría Económica Básica, lo que significa que usted tendrá que pagar simplemente por usar el compartimento superior.

En general, aprender a empacar bien es su mejor oportunidad de reducir las tarifas de equipaje; pesar su equipaje antes de salir de casa ayudará a que se asegure de que no haya ninguna sorpresa al documentar.

Tarifas a bordo

Y ahora llegamos al cobertor de $12.

“El paso más importante para reducir su costo total es planear cuidadosamente qué servicios adicionales usará cuando viaje y poner atención a lo que esos elementos adicionales le costarán si no están incluidos en el precio base”, dijo Surry.

La mayoría de los sitios en Internet de aerolíneas enlistan estas tarifas, las cuales varían por compañía, tarifa y vuelo, así que haga su tarea.

American y Delta volvieron gratuitas la mayoría de sus opciones de entretenimiento en vuelo el año pasado, pero muchas otras, incluidas Southwest y Hawaiian, aún cobran por las películas y el televisor.

Llevar su propia tableta con contenido precargado (no se olvide los audífonos, por los cuales muchas aerolíneas también cobran) es ahora algo sencillo; evitará los cargos por lo que vea. Muchas aerolíneas permiten el acceso a las opciones de entretenimiento gratuitas vía aplicaciones que se pueden descargar con anticipación. También evitará cualquier cargo de renta potencial por tabletas; las aerolíneas domésticas cobran entre $8 y $15 dependiendo de la longitud del vuelo.

Otros enfoques de sentido común para ahorrar dinero incluyen comer en el aeropuerto o llevar un sándwich a bordo. Y no olvide vestirse adecuadamente; nadie quiere pagar $12 por un cobertor.