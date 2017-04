Quantik y Kiboo: Dos ideas que aceleraron y ya son firmas con potencial

Ambas compañías recibieron apoyo de GN Plus y Parque Tec

Allan Matarrita y Mauricio Robles no son familia y hace tres años ni se conocían, pero tuvieron algo en común: una idea emprendedora.

Luego se atrevieron a ser flexibles, versátiles y realistas, y ahora tienen su propia empresa.

Ambos coinciden en que escucharon, se capacitaron y soportaron los giros inesperados de sus emprendimientos.

Además, pivotearon para ser accionistas y seguir siendo parte de la junta directiva de Quantik y Kiboo, respectivamente.

Estas son empresas en las que varios inversionistas han depositado su confianza por el potencial y crecimiento que han tenido.

Cuando llegaron a la primera convocatoria de GN Plus –la aceleradora de negocios de Grupo Nación en alianza con la incubadora Parque Tec– no imaginaban que su sueño de hace muchos años se haría realidad. Quantik entró en 2014 y Kiboo en el 2016.

Hoy, tanto Matarrita como Robles reciben sus sueldos de estas compañías y se dedican a crecer en oportunidades, innovación, sinergias y alianzas estratégicas, de las que esperan más resultados positivos a futuro.

Su evolución

Hace 10 años, Matarrita empezó con la idea de producir contenido streaming y realizaba algunas producciones como hobby .

Su idea era tener una plataforma tipo Netflix, pero con diferente contenido, agregando el humor tico y otros.

Comenzó a desarrollar con cuenta gotas sketch como La Erre y algunos stand-up comedy , siempre buscando un enfoque más profesional y de alta calidad.

No obstante, en su primer intento, con un programa de apoyo a emprendedores hace siete años, no vieron potencial ni el impulso que podría tener el streaming aquí.

“Creo hubo falta de confianza y de visión en mi proyecto, no pasé ni a las primeras etapas de la selección”, contó Matarrita.

Empero, su sueño no se frenó y siguió adelante. Atravesó todos los procesos de la incubadora Parque Tec y de la aceleradora GN Plus, lo que le dio armas para lanzarse al mercado como empresario y empezar a operar.

“Mejoré y me capacité muchísimo con entrenadores en finanzas, me ordenaron las ideas, el enfoque y el modelo de negocio. A veces se siente el ácido, a uno le dicen las verdades, lo cuestionan y lo evalúan, pero así debe ser para preparar no solo al caballo sino al jinete”, manifestó Matarrita.

Ahora, Quantik tiene una junta directiva en la que Matarrita es el accionista mayoritario junto a GN y Parque Tec.

El proyecto se lanzó oficialmente en noviembre de 2016 y Matarrita ya trabaja al 100% en Quantik.

Se trata de una multiplataforma con capacidad transmedia (que su contenido puede complementarse en varios medios digitales) y acceso gratuito en web.

De momento, genera al menos dos horas de contenido nuevo por semana y maneja más de 50.000 reproducciones únicas al mes con un engagement de más del 80%. Esto significa que un espectador observa casi de manera completa los videos en el sitio.

La misma relación con Grupo Nación les ha permitido a estas dos empresas, entre muchas otras cosas, las instalaciones, oficinas, soporte comercial, aliados estratégicos, y han logrado varios clientes y proyectos grandes.

Incluso, Quantik también es proveedor del mismo Grupo Nación, por ejemplo en lo que es BrandVoice.

Kioscos de servicio

¿Conoce Kiboo? En el 2010 era una idea de Mauricio Robles; ahora son 55 kioscos que muy pronto tendrán un nuevo modelo de negocio pensado en ser líder en soluciones tecnológicas de movilidad y de expandir su red a 750 kioscos de autoservicio en dos años.

En un principio, vendía contenido como películas y videojuegos. Conforme atravesó etapas de crecimiento, Robles llegó a la conclusión de que no debía ser creador de contenido, sino facilitador.

Por eso, se convirtió en un proveedor de contenido gratuito para los usuarios de los locales en los que estaban los kioscos.

“Es un negocio de riesgo en el que hay que pivotar y adaptarse a los cambios constantes del mercado. Este es nuestro tercer modelo de negocio y creo que estamos para más”, comentó Robles.

Este emprendimiento se formó con algunos ahorros de Robles. Ingresó primero a la preincubación de Parque Tec en 2010 y después a la incubación.

En esos procesos logró inversiones capital semilla de Parque Tec. En 2011, recibió fondos de un inversionista ángel y en el 2013, con 10 kioscos, logró un préstamo bancario, un capital semilla más y una inversión de riesgo de Grupo Nación para su expansión.

En el 2015 recibió inversión follow-on de sus accionistas, y se expande a 55 kioscos.

En el 2016, la empresa ingresó GN Plus para buscar opciones para potenciar el crecimiento y probar nuevas líneas de negocio.

Como resultado del proceso con GN Plus, fue adquirida por ADC Móvil, al cierre de 2016, y ahora, Robles forma parte de su junta directiva, al igual que el resto de inversionistas que le apostaron a su idea.