Macy's y Best Buy amplían servicios de entrega el mismo día

Nueva York.- Las cadenas minoristas estadounidenses Macy's y Best Buy están ampliando sus servicios de entrega el mismo día en un intento por competir con el gigante de las ventas online, Amazon.

Best Buy, la principal tienda de electrónicos de Estados Unidos, anunció que aumentará el servicio de 13 a 27 zonas metropolitanas a partir de la semana entrante y que la cifra aumentará a 40 para la época de compras navideñas.

En un anuncio aparte, Macy's Inc. dijo que las zonas donde ofrecerá las entregas aumentarán en 15 para un total de 33.

Macy's está usando los servicios de las empresas de paquetería Deliv y United Parcel Service, mientras que Best Buy está colaborando con dos empresas, incluso su socio original Deliv, para concretar los envíos. Best Buy se negó a divulgar el nombre de la otra empresa, ya que no ha finiquitado el acuerdo.

La tarifa de Macy's para obtener ese servicio es de 8 dólares, mientras que Best Buy redujo la suya: de $14,99 a $5,99.

"Siempre hemos querido que el cliente pueda comprar en Best Buy cuando quiera y como quiera", declaró Allison Peterson, presidenta de bestbuy.com, en el blog de la empresa.

Las entregas en el mismo día están disponibles para los clientes de Amazon que son miembros de su programa Prime, por el cual pagan $99 al año. Según el producto y la ubicación geográfica del cliente, los envíos se pueden concretar el mismo día o máximo al día siguiente, en más de 5.000 ciudades y poblados.

Amazon incluso tiene un programa llamado Prime Now mediante el cual el cliente puede recibir el producto en una hora o dos.

Walmart también se ha sumado a la tendencia de envíos el mismo día, al anunciar que ampliará su servicio de envío de alimentos en cooperación con la empresa de transporte de pasajeros Uber a dos ciudades más: Dallas y Orlando, Florida.

Walmart, la empresa minorista más grande del mundo, había lanzado un programa piloto con Uber el año pasado en Phoenix y luego en Tampa, Florida, hace unos meses. Cobra $9,95 por envío. También está poniendo a prueba un servicio de entregas en 24 horas, en cooperación con Deliv, en el Sam's Club de Miami.

Con el servicio Deliv, los clientes eligen directamente en el website o en la app de la tienda en cuánto tiempo desean recibir su producto. Cada tienda tiene su propia tarifa. Para las entregas el mismo día varían entre $5 y $8.