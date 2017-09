Aumentan dudas sobre quién controla a HNA de China

Los cuestionamientos sobre la propiedad y la estructura corporativa de HNA Group, una de las empresas más grandes de China –y más adquisitivas–, van en aumento, lo cual está motivando el escrutinio de parte de los reguladores en Estados Unidos y Europa, y ya provocó que al menos un banco de Wall Street se hiciera a un lado.

El misterio que rodea a HNA se ilustra en su relación con una empresa con sede en Nueva York: Pacific American Corporation (PAC).

HNA ya ha mencionado que PAC es una empresa independiente que compra motores, repuestos y otros equipos para aviones que sirven a Hainan Airlines, filial de HNA. HNA ha señalado que no tiene ninguna participación como propietario en PAC.

The New York Times revisó unos documentos corporativos que no se reportaron, los cuales demuestran que hay una relación más cercana. PAC es dirigida por el hijo y por el hermano menor del cofundador y copresidente de HNA, Chen Feng, y alguna vez la controló HNA.

Estos registros muestran que el hermano menor del copresidente de HNA también fue decisivo para crear la estructura inicial de la propiedad de HNA Group, por medio del uso de entidades que se montaron fuera de China, en Hong Kong y en las islas Caimán. Estas empresas en el extranjero escondieron de forma eficaz el control de los altos ejecutivos y sus familiares.

Omisiones

Al no haber divulgado esa información en la declaración reglamentaria, HNA podría haber violado las leyes de seguridad de China en transacciones “conectadas”, aseguran dos expertos en derecho chino. Es probable que las omisiones generen más preguntas sobre quién es la verdadera cabeza de HNA, una empresa privada que en años recientes ha gastado más de $30.000 millones en la adquisición de participaciones en empresas globales como Hilton Hotels y Deutsche Bank.

HNA se rehusó a realizar comentarios para este artículo.

No divulgar estas conexiones podría intensificar el escrutinio de Estados Unidos y Europa, donde HNA está buscando aprobación para adquirir grandes activos extranjeros. Un banco de Wall Street, Bank of America, dijo que ya no haría negocios con el conglomerado chino por la preocupación que le genera la estructura corporativa opaca de la empresa, entre otras cosas, según un correo electrónico interno.

Ningún regulador en Estados Unidos, Europa u Hong Kong ha acusado a HNA de negligencia.

La relación de HNA con PAC es significativa porque ayuda a explicar cómo es que la empresa realiza sus operaciones a nivel mundial y también ofrece pistas sobre quién controla realmente un conglomerado con un valor de $100.000 millones que además tiene un respaldo sustancial de los bancos estatales chinos.

Sus lazos con la empresa están documentados en actas judiciales en Estados Unidos, una declaración reglamentaria en Singapur y fuentes en línea, entre ellas LinkedIn. Por ejemplo, dos de los altos ejecutivos de HNA en Estados Unidos –Daniel Chen, hijo de Chen Feng, el copresidente de HNA, y Chen Guoqing, hermano menor del mismo copresidente– aseguran que han trabajado de manera simultánea para HNA y PAC, como vicepresidente y director ejecutivo, respectivamente, según esquemas biográficos en línea (no se pudo contactar a los miembros de la familia Chen para que comentaran).

Y en dos diferentes casos judiciales que involucran a Hainan Airlines, filial de HNA, los ejecutivos de la empresa y socios comerciales de mucho tiempo han reconocido, bajo juramento, que PAC en algún momento estuvo afiliada a HNA o a su filial Hainan Airlines.

“Hainan Airlines está afiliada a Pacific American Corporation”, señaló en 2004 Zhu Yimin, director ejecutivo de Hainan Airlines, en una declaración que se presentó en un caso de bancarrota: Dornier Aviation vs. Hainan Airlines. “Hainan Airlines y Pacific American Corporation comparten una empresa matriz: Hainan Group Co. Ltd”.

En años recientes, Pacific American ha adquirido dos propiedades residenciales en One57, un rascacielos de lujo con vista a Central Park, de casi $50 millones cada una, según las escrituras.

Una revisión de las declaraciones corporativas indica que muchos de los acuerdos entre HNA y PAC no se han divulgado en las declaraciones reglamentarias de las empresas de HNA que cotizan en la bolsa o en las inscripciones en el registro público de la emisión de bonos de HNA a accionistas chinos o extranjeros.

HNA tampoco ha revelado el involucramiento de los familiares del copresidente de HNA, Chen Feng, en PAC, una empresa que suele ser descrita en las declaraciones reglamentarias de HNA como un prestamista y un agente de compras.

Los expertos en gestión corporativa aseguran que es una manera mediocre de operar por un un potencial conflicto de intereses.

“Cuando eres inversionista, confías tu dinero a alguien, así que una de las cosas que querrás saber es si está cuidando tu dinero”, afirmó Nell Minow, una autoridad de años en el ramo de la gestión corporativa. “Los inversionistas quieren saber si parte de su dinero va a empresas que dirigen familiares. Y si una empresa monta una estructura para esconder este hecho, es una señal de alarma aún más escandalosa”.

En PAC, uno de los altos ejecutivos es Chen Guoqing, de 61 años y hermano menor del copresidente de HNA, Chen Feng. A principios de la década de 1990, más o menos cuando el mayor de los dos Chen estaba haciendo que Hainan Airlines se volviera una sociedad por acciones, su hermano menor comenzó a registrar una serie de empresas en Pekín y en la provincia de Hainan que pronto harían negocios con la aerolínea.

Incluso antes de que el multimillonario George Soros realizara una gran inversión en Hainan Airlines, Chen Guoqing se mudó a Estados Unidos para montar Pacific American Corporation (cuyo nombre original era Hainan American), con el fin de que la joven aerolínea china pudiera comprar motores y repuestos en el mercado extranjero. Según un contrato que se presentó en un juzgado federal, PAC fue el agente de compra exclusivo de Hainan Airlines en el extranjero, y cobró 1,5% de comisión.

Rápidamente, PAC aseguró acuerdos con algunas de las fábricas de aviones y proveedoras de repuestos más grandes de Estados Unidos, entre ellas Boeing y Honeywell. Y a medida que Hainan Airlines pasaba de ser una aerolínea financiada por el Estado a un conglomerado en expansión, con aeropuertos, hoteles, embarcaciones y servicios de logística, PAC se comenzó a aventurar en otros negocios, como gestionar jets corporativos, invertir junto con HNA en una empresa china de arrendamiento y vender una cadena hotelera de Europa a HNA, según lo demuestran las declaraciones reglamentarias en China y Singapur.

En Nueva York, Chen Guoqing montó una oficina en el World Trade Center y compró un apartamento en el condominio Trump International Hotel and Tower en 1997, por medio de PAC. También se unió a algunas de las principales organizaciones de arte y cultura, entre ellas el Lincoln Center for Performing Arts y la Asia Society. De manera más reciente, se convirtió en parte de la junta directiva de fiduciarios de la Universidad Brown.

En la biografía que tiene en el sitio web de la Asia Society, se le nombra cofundador de Hainan Airlines y vicepresidente y director ejecutivo de PAC, “una filial de HNA” (un vocero de HNA negó que PAC fuera filial de la primera).

Los registros corporativos que se presentaron en el Registro de Empresas de Hong Kong y en la Administración Estatal de Industria y Comercio de China muestran que Chen Guoqing también tuvo un papel fundamental para que los ejecutivos senior de Hainan Airlines hicieran la transformación de una aerolínea respaldada por el Estado a obtener una participación mayoritaria en el que pronto se convertiría en un conglomerado mucho más grande y privado llamado HNA Group.

Chen montó una serie de empresas en el extranjero con una pequeña red de parientes, socios de negocios de mucho tiempo y ejecutivos de HNA, según los registros de sociedades. Las entidades que montaron, en Hong Kong y las islas Caimán, con nombres como Headstreams Investment y Tang Dynasty Development, pronto controlarían gran parte de la participación de HNA Group. Las funciones de los altos ejecutivos de la empresa y de sus parientes se escondieron de forma eficaz detrás de una serie de empresas extranjeras ubicadas fuera de China, según los archivos corporativos que revisó The New York Times.

Dentro del grupo que fundó las entidades en el extranjero se encontraban el actual director ejecutivo de HNA, Adam Tan, quien alguna vez trabajó para PAC; Daniel Chen, el hijo del copresidente de HNA, Chen Feng; Chen Guoqing; y George F. Meng, quien ha trabajado en PAC.

Después de que HNA Group realizara compras frenéticas, en la cual gastó millones de dólares en marcas globales –cuyo valor se estima en cerca de $20.000 millones – se transfirió de un grupo afiliado a los altos ejecutivos de HNA a un empresario privado llamado Guan Jun.

HNA, por medio de un vocero, se rehusó a opinar sobre la identidad de Guan, a quien no se pudo contactar para que realizara comentarios. Sin embargo, hace poco, la empresa anunció que Guan había donado todas sus participaciones a una organización de caridad recién creada que tiene su sede en Nueva York: esta fundación fue creada por HNA y se llama Hainan Cihang Charity Foundation.

Tan, el director ejecutivo de HNA, declaró a The Financial Times que eran acciones de HNA que la empresa había mantenido en el extranjero durante décadas y las cuales no quería divulgar.

También mencionó que el 30% de la participación de Guan eran “acciones propias” de HNA y señaló que Guan y Bharat Bhise, un asesor que lleva mucho tiempo trabajando para la empresa, “habían guardado la participación para nosotros. Por eso puedo mover las acciones”.

Una revisión de los registros corporativos en China y Hong Kong solo brindó algunas pistas sobre la identidad de Guan. Es un exsocio comercial de Daniel Chen, el hijo del copresidente de HNA. Y las acciones que tenía se originaron con dos de los hombres que ayudaron a registrar Pacific American en Nueva York: Chen Guoqing y George F. Meng.