Tsunami Global Group compró Fogo Brasil y planea abrir cuatro más en Costa Rica

Tsunami Global Group –propietaria de la cadena de restaurantes Tsunami Sushi– se convirtió en el propietario del restaurante Fogo Brasil desde julio pasado y prevé abrir cuatro locales con ese concepto para el 2020.

Pedro Soto, socio propietario, explicó que adquirieron Fogo Brasil –el cual llamarán solamente Fogo– debido a que es una marca muy posicionada en el mercado costarricense.

El representante no suministró el monto de la compra pero comentó que invertirán $1 millón en la remodelación del único restaurante que opera actualmente, el cual se ubica en La Sabana.

La cantidad de locales aumentaría a cinco tras abrir Fogo en Santa Ana, Curridabat, Heredia y Jacó.

"Se implementará un menú de steakhouse, un nuevo menú de Rodizio 'All you can eat' con los más finos cortes de carne, ambientación de la terraza, bar, incorporación de música acústica en vivo para las cenas, más promoción de banquetes y eventos especiales y lo mejor de todo, que todo sea un precio accesible", destacó Soto.

Para los propietarios de Fogo, el mercado meta serán los "amantes de carne" y empresas con necesidades de realizar banquetes, eventos corporativos y reuniones empresariales.

El grupo también planea seguir creciendo con el concepto de Tsunami Sushi.

Recientemente abrió uno en Jacó (localizado en Plaza Jaco Walk para lo que se desembolsó $450.000) y otro en Barrio Dent (ubicado en Sigma Business Center tras una inversión de $600.000).

Además tienen planeado estar en el Santa Ana Town Center en julio del 2018.

Este último local ofrecerá el servicio de "BBQ Japanese Dining", en el que todas sus mesas tendrán parrillas para que el comensal cocine su propio corte de carne, pero además, operará como un restaurante sin saloneros y exclusivo de mariscos.

Según un comunicado de prensa, enviado por el grupo, este tipo de local casual fast food lo ofrecerán en modelo de franquicia como LA Fish Seafood House.