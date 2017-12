"2. Potenciar las oportunidades, que se generan espontáneamente, de crecer en otros países o en otras áreas dentro del mismo país. Tenemos una página interna de búsqueda de empleo con todas las posiciones que se abren en el mundo. No significa que automáticamente quedaré, mi curriculum será evaluado, pero existe la posibilidad. No es algo para todos, porque no a toda la gente le interesa ese tipo de movilidad, pero para mí es extraordinario porque literalmente te abre el mundo. Son oportunidades que antes de entrar a Google serían inimaginables.