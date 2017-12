“En el comunicado que se emite ayer se habla de un precio de exportación, este no es lo mismo que el precio en la góndola que el consumidor paga en El Salvador, ese precio no contempla una serie de costos que deben agregársele para que ese producto final esté en una góndola de un supermercado salvadoreño: costos de transporte, no contempla el costo de internamiento, no contempla el margen del distribuidor, el margen de los canales de comercialización e impuestos.