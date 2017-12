“Es de muy mal gusto que yo llegue a una casa sin un obsequio, llámese postre, una botella de vino, una plantita, unas galletas. No se estila que sea un regalo personal, como llevarle unos aretes a la anfitriona, sino que sea un artículo de uso o decorativo para la casa o la familia. Hay una cosa importante en el asunto de los vinos, por ejemplo, porque yo tengo que saber que la anfitriona o el anfitrión ya tienen el menú definido, y el vino que yo lleve por más delicioso o carísimo que sea, no necesariamentecombina con el menú. Los anfitriones no deben sentirse obligados a servirlo esa noche”, recalca Jara.