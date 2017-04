Editorial: Una voz que construye

Cumplimos, con la presente edición, ocho semanas de haber trocado la publicación de contenido editorial de The Wall Street Journal –periódico con el cual mantuvimos una relación enriquecedora durante catorce años y medio– por información suministrada por el también prestigioso diario estadounidense The New York Times .

Algunos de ustedes recordarán que este cambio entró en vigencia a partir del ejemplar de EF que circuló entre el 13 y el 19 de marzo anterior (1.119), precisamente en la semana en que este medio especializado en notas empresariales, financieras, tecnológicas y económicas cumplió 22 años de circular y honrar su compromiso fundacional de brindarle al mercado costarricense periodismo independiente, de calidad, orientador y útil para la toma de decisiones en un mundo de transformaciones aceleradas.

En este sentido, resultan altamente oportunos y provechosos los artículos del experimentado, exitoso y visionario Richard Branson, magnate británico fundador de Virgin Group y compañías como Virgin Atlantic, Virgin America, Virgin Mobile y Virgin Active. Se trata de un conglomerado presente en los sectores de servicios financieros, bebidas, viajes, videojuegos, música, libros, deportes, telefonía móvil, vuelos espaciales y otros campos del competitivo mundo de los negocios.

Branson es, sin duda, una voz autorizada para orientar, aconsejar, asesorar, analizar problemas y sugerir posibles soluciones. Sus palabras construyen (no obstruyen), apoyan (no boicotean), animan (actualmente se le conoce como el “Doctor Sí”), son realistas (no responden a utopías) y son generosas (para nada mezquinas).

Lo invitamos a verificarlo por usted mismo en los artículos de Branson que publicamos cada semana en la sección Gerencia, tanto en nuestra edición de papel como en la digital. Sus aportes parten siempre de las preguntas que empresarios de todo el mundo le plantean sobre muy diversos temas. De hecho, EF pone esta posibilidad a su alcance por medio de la dirección escribaleabranson@elfinancierocr.com .

Hasta ahora, este británico ha abordado los siguientes temas: “Sí hay algo mejor que un título académico”, “No se guarde sus ideas brillantes”, “Seleccionar el mejor lugar para tu negocio”, “Superando barreras como emprendedor”, “Puntualidad, clave de la productividad”, “Motiva a tu equipo aun en tiempos difíciles”, “Una gran actitud es buena para los negocios” y el de la presente edición: “Nunca anteponga las utilidades a la gente”.

En el último de ellos, Richard Branson aconseja: “Si no creas tu negocio con base en las personas y un propósito, solo estarás cubriendo las grietas. Pero si tu negocio cree en apoyar y hacer crecer a tu gente, prosperará; y los clientes regresarán una y otra vez”. Una recomendación oportuna para tratar de evitar caer en la fácil tentación empresarial de enfocarse de manera obsesiva en los resultados financieros y descuidar el recurso humano –cuyo valor no pasa de ser simple retórica “motivacional” en diversas compañías–.

Al fundador de Virgin Group le apasiona referirse a este tema. “Siempre ha sido mi objetivo crear empresas con un propósito definido más allá de solo generar dinero” (edición No. 1.119), y “Como he escrito antes, ningún negocio tendrá éxito si el único objetivo es ganar dinero. (...) Así que durante los tiempos difíciles, detente y recuerda cuando lanzaste tu empresa emergente: ¿qué era lo que querías lograr? Pasa tiempo con tu equipo, discute tus objetivos y revísalos si es necesario” (edición No.1.124).

En un mundo empresarial lleno de incertidumbres y sobresaltos, pero también de retos y oportunidades, vale seguirle la pista a las voces que edifican, guían y estimulan. La de Branson es una de ellas.