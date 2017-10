Respuesta al editorial ‘Irresponsabilidad bancaria’

Llama la atención, que siendo un semanario financiero, el editorialista se centra en la forma en que se dio el nombramiento del gerente y omitió analizar los resultados financieros y de la organización que se logró con el nuevo gerente en los dos primeros años de gestión enero 2015 - diciembre 2016.

En el 2016, El BCR fue el banco con mayores utilidades del país llegando a ¢53.000 millones, después de pagar ¢35.000 millones en Impuesto de Renta y otras cargas tributarias.

Resultados

Comparemos como nos encontramos el Banco de Costa Rica en el 2014 y como estaba en diciembre del 2016, proceso que continúa positivo durante este 2017. Los ingresos financieros en el 2014 cubrían el 96% de los gastos administrativos y el costo promedio empleado del BCR era más del doble del costo empleado del principal banco privado de la competencia. En el 2016, los ingresos financieros cubrieron el 120% de los gastos administrativos.

La eficiencia operativa en el 2014, era del 77,5%, la cual era la más negativa de la historia del banco, pasando a 61,7% , tomando en cuenta que la ideal está dentro de un rango del 50%. El ROE neto, fue del 5,52%, casi igual a la inflación del 2014, y pasó a un 11,75% en el 2016, con una inflación de menos del 1% y con una carga tributaria real de 52%, seis puntos porcentuales más alta que la del 2014, debido al incremento por el impuesto de IVM de la CCSS.

La utilidad por empleado se triplicó de ¢5.350.000 a ¢15.017.000 en tan solo 2 años. La captación a la vista, que es la más barata para los bancos, pasó del 44% al 51% en el 2016, revirtiéndose la tendencia histórica a la disminución.

La morosidad de la cartera de crédito a 90 días, se redujo al 1,9%, siendo el límite de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) el 3%.

El personal de más de 4.000 empleados se redujo a 3.564 empleados fijos, eliminándose también dos capas gerenciales, haciéndose más horizontal la organización. Se disminuyó de alrededor de un 30% al 11% de la planilla, el porcentaje de empleados que continúan con el sistema Salario base + Pluses, que hoy tiene al estado costarricense en sería crisis fiscal y que es insostenible. Se renegoció la convención colectiva, siendo en este gobierno la mejor negociada.

En el proceso de bancarización, se lograron 421.346 nuevas cuentas simplificadas, es decir, mucho más que todos los demás bancos privados y públicos juntos. Se cerraron 32 oficinas. Se creó la banca Kristal, con el mismo personal existente, se fortaleció Esfera (Fideicomiso de Obra Pública), y se creó Tucán, que a julio del 2017, significa 2.229 bancos en su barrio.

Tiene razón el editorialista, dan ganas de reír de lo que tuve que hacer, (de lo cual no me arrepiento, pues el tiempo nos dio la razón) para lograr con un nuevo gerente, cambiar el rumbo del banco, gracias a su amplia experiencia en banca y empresa privada y pública, claro entendedor de lo que significa la competencia y el signo de los tiempos, nombrado en concurso público internacional como gerente del BCR, a partir de 1997, compitiendo con más de 40 candidatos, logrando resultados muy positivos en su anterior gestión en el BCR, con 400 empleados menos.

La ley nos faculta contratar al gerente sin concurso y con nombramiento directo y el señor Barrenechea no era un improvisado en el sector financiero nacional ni en el mismo BCR.

Yo acepté el puesto no por ser ex diputado, sino por ser empresario agropecuario por más de 30 años, generando empleo a 40 familias. Doy la razón al editorialista respecto a los requisitos para elegir los miembros de las juntas directivas, si fueran distintos, quizá en el banco no hubieran sido 4 de 7 directores abogados, quienes aparte de su formación, les cuesta trabajar en equipo.

Tal vez otra conformación de junta directiva, hubiera entendido mejor la realidad financiera histórica y organizativa del banco, y yo no hubiera tenido que recurrir a apoyo externo, para evitar que se continuará con más de lo mismo durante 6 años más, lo cual en mi opinión, no hubiera permitido lograr estos resultados. Esta experiencia empresarial me permitió entender que en la banca estatal un elemento de riesgo muy importante son los costos administrativos, eso explica lo que pasó en Bancrédito, y está pasando en las instituciones públicas.

Creo que si el editorialista hubiera escuchado el audio completo en Nacion.com, el análisis hubiera sido más integral.

Siempre entendí que mi visión de productor agrícola debía ser solo un aporte parcial y complementario dentro de una gran visión multisectorial y multidisciplinaria. Debo reconocer que los problemas de la junta directiva y las divisiones en la misma afectaron negativamente el gobierno corporativo del banco, más afortunadamente hasta el momento, no su operación financiera.

El crédito a Sinocem, es punto y aparte, y debe de ser investigado hasta llegar a sus últimas consecuencias. Pero separemos el grano de la paja y no perdamos la perspectiva de la gestión integral del banco. Estamos en momentos críticos en donde se requiere de mucha prudencia y sabiduría, y no olvidar a Aristóteles, "El problema del ser humano es cómo salirse de un extremo, sin caer en el otro".