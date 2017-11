Puedo trasladar esta teoría a mi reciente experiencia con la tormenta Nate. Soy vecino de Guanacaste y nunca había visto tal fuerza en una tormenta. Fuertes ráfagas de viento, árboles que caían constantemente, lluvias de gran intensidad. No pasó mucho tiempo para percatarme de que las casas cercanas no tenían electricidad. Nosotros en casa sí teníamos, lo que me diferenciaba de mis vecinos fue que había colocado un sistema de energía solar en casa. Un sistema capaz de producir y almacenar la energía que requeríamos en mi hogar.