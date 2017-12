Pero a mí no me importaba Hamlet, ni Claudio, ni Gertrudis, ni Laertes, y el “To be or not to be” ciertamente no me interpeló… yo sólo quería verla a ella. “Sobre el agua calma y negra donde duermen las estrellas, la blanca Ofelia flota como un gran lirio… Flota lenta, muy lentamente, recostada en sus largos velos… En los bosques cercanos se oye el llamado de los cornos” (Rimbaud). Y sí, sí, su traje de leyenda producía, cada vez que pasaba cerca de mi butaca, un bisbiseo delicioso. Hacían música, sus enaguas, un sonido entre sedoso y aterciopelado. Pero sobre todo, sobre todo, era el escote -cuadrado- y la blancura inmensa de su pecho, de sus senos estrujados, como criaturas dotadas de vida propia, que implorasen ser liberadas. El vestido era color púrpura, y el cuello tenía un ribete dorado.