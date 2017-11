El 12 de marzo de 1938 Austria es “anexada” -ocupada militarmente- al Tercer Reich. Para el campeonato mundial de 1938 -al cual ya ha clasificado- no puede presentarse como tal: ahora es parte de Alemania. El 3 de abril, en el Prater Stadium de Viena, se realiza un partido entre Austria y Alemania, para celebrar “el voluntario regreso de nuestros hijos a su hogar: el Tercer Reich” (sic). Hitler “prestigia” el evento con su presencia. A su lado, varios dignatarios del nuevo Valhala. Rígidos, hinchados, inescrutables como el Dr. Strangelove, de Kubrick. Primer gesto de insurgencia: Sindelar rehúsa hacer el saludo nazi, con el himno alemán. Luego procede a bailarse una y otra vez a los defensas… para botar deliberadamente los goles, solo frente al portero. Como diciéndoles: “¡miren cómo les hago “el túnel”, el “sombrero”, la “marsellesa”, y si no les meto el gol, es porque no me da la gana!” No es futbol: es un manifiesto: le sale de las entrañas. No juega con las piernas, sino con la sangre, con el alma, con la dignidad, con el orgullo, con Austria ahí dentro, muy dentro de su corazón. Por fin, hacia el final del partido, decide marcar su gol. Era su manera de “firmar” el partido. Alemania es derrotada. Hitler está lívido, demudado. Después del triunfo, Sindelar comete el error de su vida: se va a bailotear frente al palco del Führer. Ahí quedó sellado su destino.