Iniciar el “gozo” desde la ausencia… me irrita esta insensatez. El presente -lo único que tenemos- siempre diferido. Las únicas fotos que cuentan son las que quedan en el espíritu, en la mente, en la sensibilidad. Son las que no se congelan, las que permanecen vivas y dinámicas, revisitables a placer. La foto nos condena a la inmovilidad, congela la vivencia, la traiciona. Andar tomando fotos es cosa que nos condena a un estado de fuga permanente: siempre exiliándonos en el futuro. En estado de constante salida. La angurria de la foto, el hurto de la imagen. “Para después tener un recuerdo” -dicen siempre-. ¿De qué, si estaban tan afanados tomando sus malditas fotos que no hubo presente que “recordar”? Des-recordar, es lo que harán. Una compulsión más de la sociedad de consumo: si pudiesen comprar la catedral, o llevársela al hombro, a buen seguro lo harían. Aberrante. Una adicción. La locura.