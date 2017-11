Una cantante rock (que no nos falten los tatuajitos, los aretitos, las mechitas colorinchas, los escandalillos sexuales, y, por supuesto, las nalguitas) saca una canción titulada “Gone with the water”. El sonsonete la catapulta al primer lugar del hit parade, la introduce en el mercado americano, le depara un contrato con la Twentieth Century Fox para representar el papel de la Madre Teresa, en una superproducción hollywoodense a ser rodada “in location” por Steven Spielberg. Será, por supuesto, un “musical”, así que la rockera -devenida actriz como por ensalmo- encarnará a la venerable anciana, entonando y bailando sus melopeas, en trance de arrobamiento místico, mientras atiende a los leprosos de Bangladesh. A todo esto, y gracias a su “mensaje concientizador”, la vedette es exonerada de pagar impuestos por el resto de su vida, y es ungida “ciudadana del mundo” por UNICEF.