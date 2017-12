Los catalizadores pueden ser el mercado laboral más ajustado que podría terminar en subidas de los salarios, aumento del precio de petróleo y el mayor crecimiento económico impulsado por la reforma fiscal. Por otro lado, existen factores deflacionistas estructurales muy fuertes, principalmente el avance tecnológico, la globalización y la demografía. Más competencia, eficiencia y transparencia mantienen los precios bajos. Esto no solo pesa sobre los precios de bienes de consumo, sino también sobre los salarios. Más competencia no solo se refiere a la competencia entre trabajadores de diferentes países y regiones, sino también a la competencia entre maquinas (o robots) y humanos. La inflación podría subir un poco en el 2018, pero no esperamos un shock inflacionario.