La decisión de vender el Banco de Costa Rica (BCR) no debería por qué tener matices ideológicos. No está en discusión que el Estado entre o salga de banca (ya está y aún con la venta del BCR mantendría el banco más grande del sistema financiero, el Nacional), ni se trata de abrir un monopolio (ya la banca es uno de los sectores más competidos que tenemos en el país, con amplia participación privada). No, aquí el tema ideológico no juega. Esto es puro y duro sentido común y necesidad.