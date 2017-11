Pese a la tentación y cantidad de evidencia circunstancial, me abstendré de declarar a nadie culpable antes de que lo hagan los tribunales. Pero esto no quiere decir que dichos funcionarios no deban renunciar. Porque aunque no hayan sido declarados culpables en las cortes, sí han perdido el derecho a ejercer el puesto que les había sido confiado por ciudadanos que ya no los quieren ahí.