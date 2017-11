Costa Rica es una cantina. Alcohólicos, borrachos, jumas, tanderos, chicheros: siempre desconfiar de la profusión de sinónimos. Una cosa no genera tantos nombres a menos de que tenga una presencia fortísima en la cultura. El guaro es una ideología: “Prefiero un trago que una mujer”; “Si tiene problemas con el guaro y el trabajo, no trabaje”; “Esta cantina es como una barbería: si está pelado jale”; “Tatica Dios, si con la bebida te ofendo, con la goma te pago y me quedás debiendo”; “Vámonos emborrachando y qué caramba hasta que amanezca el día”. Costa Rica es el único país en el mundo que tiene un himno al guaro.