Aprender a compartir o delegar tareas es el sexto consejo, proveniente de la Missouri Small Business & Technology Development Centers. Recuerde que una persona no puede hacerlo todo,. Y no siempre estaremos en un escritorio o en nuestra empresa, así que aproveche las herramientas que le da la tecnología, por ejemplo con el uso de programas como Dropbox o Google Docs que permiten compartir documentos, agendas, fotos, etc