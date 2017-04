Invierta en el capital humano de su pyme

¿Quiere una pyme más eficiente, productiva, con clientes contentos y que crezca? Lograr estas metas depende de la labor de sus trabajadores y esa labor es más efectiva si ellos están motivados.

Si su personal está desmotivado, no siente que se le valore, las relaciones laborales no son sanas y no hay un buen liderazgo, será más difícil alcanzar sus propósitos.

“A las empresas a las que les va realmente bien tienen una buena idea de negocio, una buena estrategia y tienen la gente que –con su creatividad, con su capacidad para innovar, con su talento– logra cosas únicas, cosas extraordinarias que capturen nuevos mercados”, enfatiza Sol Echeverría, socia fundadora de la empresa Factor Humano.

Por este motivo, es preciso invertir tiempo y recursos en el capital humano de su empresa.

No siempre es necesario poseer formalmente un departamento de recursos humanos, especialmente si en su pyme hay pocos empleados. No obstante, eso no significa que no deba haber alguien que se preocupe por la estabilidad de ellos.

Usualmente, en las empresas más pequeñas esa labor recae sobre el propietario o gerente de la pyme. También existe la posibilidad de subcontratar los servicios de alguna empresa especialista en el tema.

¿A qué es necesario prestar atención si va a contratar un empleado o si ya tiene varios empleados?

Veamos:

1-Establezca un protocolo de selección de personal.

El proceso de contratación en su pyme no puede ser informal, ni puede estar basado, si se quiere crecer, en la contratación de familiares o a amigos por el hecho de serlos, aunque no tengan las competencias para desempeñar su puesto.

Debe tener claros los requerimientos del puesto, establecer un perfil y verificar que los candidatos cumplen con ellos. Además, debe aprender a conducir las entrevistas para hacer preguntas claves y así evaluar quién resultará mejor para su negocio.

De esta forma la selección será más rigurosa y tendrá mayores posibilidades de elegir a la persona idónea.

2-Cree una estrategia de compensación.

Su pyme compite con muchas empresas para capturar el talento humano. Ante esto, es importante establecer una estrategia creativa para remunerar a su personal.

Echeverría recomienda crear un paquete atractivo de compensación que no necesariamente esté basado únicamente en el salario.

Probablemente su pyme no tiene los recursos para fijar salarios exorbitantes, más allá del salario mínimo establecido por la ley. Pero, sí puede otorgar compensaciones emocionales.

Por ejemplo, si tiene trabajadores que estudian, se les puede ofrecer un horario flexible. Si en su nómina hay madres jefas de hogar, una opción es brindarles la opción de trabajar desde la casa.

Según cada puesto y las necesidades de cada persona, allí podrá ir puliendo ese "paquete".

Analice en qué áreas su pyme está en capacidad de ofrecerles incentivos a sus trabajadores y utilice eso como gancho para atraer recursos humanos.

3-Ejerza un buen liderazgo.

Como dirigente de su empresa: ¿Cuál es el trato que les da a sus empleados? ¿Cómo se resuelven los conflictos? ¿Qué estrategias establece para que haya buenas relaciones?

Debe prestarle atención a lo anterior para generar satisfacción y crear un buen ambiente laboral.

Procure ser un líder que escucha, abierto a críticas, que se preocupa por las necesidades de sus empleados, que reconoce el esfuerzo de estos, que comunica con claridad las metas de la empresa, y que busca que el trabajador mejore sus conocimientos por medio de capacitación.

Además, cuando corrige a los empleados lo hace cuidadosamente, al hacer referencia al error para ser enmendado al trabajador exclusivamente (no hace el problema público) y también menciona las virtudes de la persona.