Para Herrera, haber sido parte del Programa le ayudó en lo profesional y su vida personal. "Me sentía estancada, pero después de este proceso he vuelto a valorar mi trabajo. Esta valoración también ha sido percibida por mis clientes, porque cuando uno mejora una pieza mejoran la calidad de todas", aseguró. Herrera cuenta vende sus productos al Hotel Sí Cómo No, en Manuel Antonio, Quepos, y otras tiendas de souvenirs.