Cuatro cambios que su pyme puede adoptar en este 2017 para que sea más exitosa

Ya casi concluye este 2016 y con el nuevo año que se avecina suelen establecerse metas y planes para mejorar.

Aproveche lo que resta del año para hacer un diagnóstico de su pyme y de sus prácticas como empresario (tanto las buenas como las malas) y enumere la lista de cambios positivos que le darían nueva vida a su negocio y a usted como emprendedor.

Seguidamente, le sugerimos algunas ideas que pueden ayudarle a continuar construyendo una pyme exitosa, que destaque sobre otras.

1. Sea receptivo a las críticas de su entorno y cambie lo que está mal.

Es poco probable que alguien disfrute cuando le señalan sus errores, a veces recibir críticas es una tarea difícil de digerir.

No obstante, si quiere perfeccionar su negocio y ser un mejor líder, debe estar anuente a recibirlas.

Si un cliente opina negativamente sobre su producto o servicio, no le conteste mal o rechace de golpe lo que este tiene que decir. Póngase en el lugar del consumidor y trate de analizar de la forma más objetiva posible su criterio.

Si evidentemente el consumidor tiene razón, discúlpese, brinde una solución y haga las gestiones para que el mismo problema no se vuelva a repetir.

Incluso, si el cliente no tiene la razón, busque la manera de satisfacerlo dentro de sus posibilidades. Recuerde que cada cliente cuenta, no lo pierda por no querer dar el brazo a torcer.

"Las críticas son los insumos de un proceso de análisis y mejora continua al convertirlas en un programa de satisfacción del cliente…Lo anterior se traduce en nuevas oportunidades de negocio o recompra", enfatizó Jason Acuña, integrante del Brother Latin America Small Business Advisory Panel y CEO de la empresa Outer Space Coders.

Si aún no lo ha hecho, este próximo año, genere mecanismos para que los clientes puedan brindar su opinión: ponga a disposición un correo en el que se atiendan y contesten oportunamente quejas de los consumidores; realice encuestas telefónicas por correo o por teléfono; siéntese un día con algunos clientes y pregúnteles qué opinan de su empresa. Utilice los insumos que le brindan para verdaderamente efectuar cambios.

También es importante abrir espacios para que los empleados den su criterio sobre aspectos buenos y no tan buenos del negocio, inclusive sobre su manera de dirigirse a ellos.

Preocúpese por sus necesidades (de los trabajadores) y utilice la información que le brindan para variar aquello que no marcha por la senda correcta.

2. Apueste más por la tecnología.

¿Qué tan tecnológica es su pyme? ¿Tiene sitio web y programas que le apoyen para ser más productivo? ¿Cuenta con redes sociales y, si las tiene, genera contenido interesante y útil para sus usuarios?

Hay empresas que se resisten a utilizar la tecnología y esto les resta oportunidades. Si este es su caso y no sabe cómo manejar bien una computadora o los recursos tecnológicos que hoy están a su alcance, capacítese o busque a alguien que pueda encargarse de este ámbito.

Si, por el contrario, su empresa ya goza de los beneficios de varias herramientas tecnológicas, analice qué otras puede implementar para ser todavía más eficiente.

Un asunto relevante es que el celular ahora es parte fundamental en la vida de las personas. De acuerdo con Brother International Corporation, es fundamental que las empresas optimicen sus sitios web para estos dispositivos móviles.

La compañía de tecnología citó un estudio del 2015 efectuado por la empresa Ericsson que pronostica que, para el 2020, 6,1 billones de personas en el mundo utilizarán un celular inteligente.

En Costa Rica, un 83% utiliza Internet por medio de su smartphone, según datos del estudio Red 506 elaborado por Unimer para EF este 2016.

LEA TAMBIÉN: Experto de Microsoft: 'Las pymes deben actuar antes de que el problema empiece'

3. Invierta más en su salud y en su familia.

¿Este 2016 fue solo trabajo, trabajo y más trabajo? ¿Sacó tiempo para usted y para su familia o no el que hubiese deseado?

Si por el afán de obtener ingresos y sacar adelante a su pyme, descuidó su salud y su entorno familiar, propóngase este 2017 cambiar los malos hábitos y desarrollar más actividades al lado de sus seres queridos.

Busque un deporte que le guste, mejore su alimentación, salga de la oficina de vez en cuando, no se deje consumir por ella, limite sus horas laborales en determinados días para darle campo a actividades para usted.

LEA TAMBIÉN: 'Elegí Tu Deporte': la plataforma digital que le invita a ejercitarse

Además, destine ciertas horas o días para interactuar con su círculo más cercano.

Igualmente, evite llevarse el trabajo para la casa o no descansar, ni sacar vacaciones.

Puede ser que algunos cambios den como resultado menores ganancias. Pero, ¿de qué le sirve ser un empresario exitoso con una salud débil (física y mentalmente) y una vida familiar por el suelo?

4. Vigile con más cuidado sus finanzas empresariales y personales.

Un área que es menester revisar es el estado de las finanzas de su empresa para evitar caer en problemas financieros, que amenacen la estabilidad de su negocio.

Si su pyme gastó más de la cuenta este año en cosas superfluas o que no eran tan necesarias, analice cómo puede contener el gasto y generar más ingresos.

Establezca presupuestos, sígalos y esté vigilante de la manera en que se utilizan los recursos y en el tipo de inversiones que se quieren efectuar. Recuerde siempre sopesar los pros y contras antes de tomar una decisión.

Asimismo, desde el punto de vista personal, haga un balance de cómo utilizó su dinero este año y analice si tomó decisiones sabias o apresuradas que comprometieron sus ingresos.

Trabaje en cómo reducir costos y es esencial que se motive a ahorrar.

La financiera Desyfin aconseja ahorrar un 10% del salario o ingreso mensual y una forma de lograrlo es a través de rebajos automáticos a su cuenta bancaria.

Por otro lado, la entidad sugiere escribir desde ya sus metas financieras para el 2017 y delinear un presupuesto.

Para cumplir con él, recomienda no caer en las compras impulsivas, pues este es el “peor enemigo” del ahorro.