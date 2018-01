- Al reducir las emisiones se demuestra el verdadero compromiso con la carbono neutralidad. Si no reviso los procesos y reduzco la huella, pero comprando bonos para reducir la huella, lo que estoy haciendo es comprando la sostenibilidad, no estoy comprometiéndome con ella. A la larga eso no va a ser suficiente porque habrá alguna regulación del gobierno o una expectativa de un actor externo que va a decir eso no es suficiente y se va a identificar la empresa no como una empresa sostenible sino una que está haciendo lo que denominamos green wash.