Para sus planes de crecimiento Soto considera vital realizar el registro. “Un amigo que es pyme me dijo los requisitos pero yo no tengo dos. Estoy viendo cómo hacerlo, porque me costaría pagar seguros porque las ventas por ahora dan poca ganancia. Tenemos que inscribir nombre, registros sanitarios, pero todo esto irá saliendo conforme vaya creciendo el negocio”, señaló el joven empresario.