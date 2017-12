“No me sentía realizada como persona. Siempre busqué la forma de hacer algo en lo que me sintiera productiva y algo que proveyera para mí, tener dinero para mis cosas, no tener que depender de mi esposo, estarle pidiendo a él para todo. Me sentía impotente. Hice muchas cosas para tratar de salir de esa dependencia (financiera) a mi esposo”, dijo Fernández.