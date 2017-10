Una estrategia para formalizar su pyme y ganar clientes y aliados

Si su pyme quiere llegar a obtener un mayor número de clientes y optar por mejores oportunidades comerciales, no cumplir con los requisitos legales para desarrollar su negocio dificultará lograr esas aspiraciones.

Por ese motivo, las autoridades y expertos en asuntos de negocios y jurídicos aconsejan a las pymes buscar la formalización.

Fiorella Blanco, gerenta de desarrollo de negocios de Fundes, mencionó que el no estar formalizado obstaculiza el acceso de las pymes a financiamiento, lo que limita la posibilidad de invertir en mejoras de infraestructura, tecnología, certificaciones o capital de trabajo.

“Además, la informalidad las invisibiliza frente a las grandes empresas multinacionales con las que podrían encadenarse”, advirtió Blanco.

Si bien es cierto que todo negocio debería arrancar con el cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en la legislación, la realidad es otra.

Cuando se trata de emprendimientos que surgen por necesidad, la informalidad es sumamente alta y alcanza un 84%, según detalla el Vigésimo Segundo Informe del Estado de la Nación.

La Encuesta Nacional de Hogares Productores del año 2015 calculó que en los hogares de Costa Rica hay 371.191 emprendimientos, de los cuales más de la mitad tienen algún grado de informalidad y un 39% es totalmente informal.

Por ello, es menester que las empresas interesadas en mantenerse vivas y en crecer, especialmente las más pequeñas, creen una estrategia para formalizarse.

Seguidamente, se recomiendan algunos pasos que se pueden seguir:

LEA: Formalice su pyme e ingrese a un mundo de oportunidades

Paso 1: Infórmese sobre qué requisitos le hacen falta cumplir

Analice si debe iniciar desde cero con la formalización de su empresa o si ya cumple con algunos requisitos.

Cada negocio es diferente y, según su área, demanda exigencias especiales.

En el país la mayoría de negocios debe contar con patente municipal, con permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud e inscribirse en la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda.

Además, debe registrarse como patrono o como trabajador independiente en la Caja Costarricense de Seguro Social y contar con la póliza de riesgos del trabajo del Instituto Nacional de Seguros, entre otros.

Su pyme puede operar como persona física, por lo que no es obligatorio establecer una sociedad.

Sin embargo, existen algunas ventajas de operar como persona jurídica, por lo que es importante asesorarse en el tema para ver qué le conviene más.

Igualmente, se recomienda registrar la marca de su empresa para evitar que otra empresa la utilice.

Si en este momento no puede satisfacer todos los requisitos, aunque advertimos que ese es el ideal, analice cuáles puede cumplir y ejecute acciones para lograrlo.

Establezca un presupuesto y metas para alcanzar la formalización. Evite estancarse.

Una vez que cumple con ciertos requisitos, puede registrarse como pyme en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y experimentar ventajas como el no pago del impuesto a las personas jurídicas, el acceder a capacitaciones, entre otros beneficios.

LEA: Mayoría de emprendimientos informales son encabezados por mujeres

Paso 2:Lleve registros de su contabilidad y de ventas

La formalización también implica llevar un orden de su contabilidad y finanzas.

Atrás deben ir quedando las libretas y documentos desordenados e informales en los que se apuntan los ingresos y gastos, con el fin de evitar que se pierdan o vulneren.

Hoy se aconseja recurrir a formatos digitales y que aprovechen la tecnología.

Igualmente, separar las finanzas de su negocio de las finanzas personales, para no afectar la estabilidad económica de la empresa.

Blanco recomienda a las pymes realizar un análisis de los resultados del negocio.

Esto le permitirá determinar en qué áreas debe mejorar y qué lineamientos seguir para alcanzar sus objetivos.

Paso 3: Conozca a su mercado y busque diferenciarse

La formalización no garantiza de modo automático obtener nuevos clientes y asociarse con empresas más fuertes.

No obstante, sí facilita esas posibilidades, pues hay negocios que no se vinculan del todo con aquellos que no están legalizados.

Inclusive el Estado, para contratar a una empresa por medio de licitaciones u otros procedimientos, verifica que cumpla previamente con las normas legales.

Para capturar clientes, es importante conocer muy bien el mercado y diferenciar su producto o servicio, ofrecer algo con valor agregado.

¿Qué aspecto hace destacar a su negocio? Explótelo y destaque esa virtud.

Paso 4: Identifique potenciales aliados

De acuerdo con el campo en el que se desempeñe su pyme, debe ir haciendo un listado de aquellos negocios grandes, medianos y pequeños con los que puede crear vínculos comerciales.

Por ejemplo, si vende helados saludables, puede analizar primero qué comercios de su región estarían interesados en comprarle: pulperías, heladerías, pequeños supermercados, macrobióticas, gimnasios, o hasta supermercados más grandes.

Luego, puede pensar en otros lugares fuera de su provincia o hasta buscar oportunidades en el exterior por medio de la Promotora del Comercio Exterior.

Igualmente, analice qué empresas ligadas a su actividad o proveedores pueden facilitar el desarrollo de su actividad.

Esté pendiente de los eventos que se llevan a cabo en su sector.

El unirse a una cámara empresarial o a alguna organización puede ayudarle a encontrar esas oportunidades.