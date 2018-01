2. Preparar un elevator pitch: Para vender la idea y que otras personas quieran colaborar en su grupo, Salazar dice que es muy importante ir preparado con el elevator pitch, una explicación de un minuto sobre la idea. "Tiene que tenerlo claro y practicado para que la idea sea exitosa y la gente los apoye. Hay ideas muy buenas que no son elegidas porque el emprendedor no va preparado para contarla bien, entonces no logra llamar la atención de la gente".