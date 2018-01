Uniónpyme ofrece una opción de software gratuito para micro y pequeñas empresas de América Latina. En la versión gratuita se puede comprar, vender, cobrar y pagar a través de los módulos de sistemas, administración, bancos, compras, ventas (le permite emitir e imprimir facturas), cuentas por pagar y cobrar, expedientes y contabilidad integrada (donde adquiere los estados de resultados, balance general y diarios). "La versión gratuita es es un regalo genuino para emprendedores, microempresas y empresas cuyas operaciones no son muy sofisticadas. No hay límite de tiempo para usarlo", aseguró Daniel Alcívar, gerente general de Uniónpyme para Ecuador. Esta versión es para un usuario y no se ofrecen servicios de personalización. Los usuarios registrados reciben ocho días de soporte gratuito y manuales para aprender a usar el software.