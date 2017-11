Mujeres organizadas ¡y rodeadas de naturaleza!

Con el apoyo de entidades como Fundecooperación, Icafé, la Alianza Internacional de Mujeres en Café (AIMC) y más recientemente de Cegesti, el grupo desarrolló habilidades para sacar la faena: "Si no existiera Asomobi, yo no pudiera estar acá, hace años me podría haber ido, no tendría como haberle dado estudio a mis hijos", cuenta la fundadora de la asociación.