Costa Rica palpa la fuerza de criptomonedas con el primer cajero para bitcoins

Un cajero de criptomonedas ya está en Costa Rica y será instalado antes de que termine este 2017, un acontecimiento que hace que esta tecnología sea tangible para los escépticos que creen que monedas como el Bitcoin son una realidad lejana para el país.

Los interesados en utilizar este cajero (ATM por siglas en inglés) necesitan cumplir con requisitos específicos como contar con un monedero electrónico instalado en el smartphone .

El ATM tiene como objetivo facilitar la compra de monedas como Bitcoin, Dash y Litecoin.

Sin embargo, en Costa Rica esta iniciativa ha generado un distanciamiento de algunas entidades. Estos son los casos del Banco Central (BCCR) y de la Asociación de Finanzas Tecnológicas (Asofintech) del Colegio de Profesionales en Informática.

Para el BCCR, se trata de una moneda que no es de curso legal en Costa Rica, por lo tanto no existe respaldo oficial por parte del Estado. Aunque esta es la esencia de las criptomonedas: quitar intermediarios, transacciones a bajo costo, sin cobros de comisiones y que sea aceptada en cualquier parte del mundo.

Un ejemplo cercano al de Costa Rica es Panamá, país que ya registra 19 negocios que admiten criptomonedas, principalmente el Bitcoin, como medio de pago junto con el dólar y las tarjetas de débito y crédito.

Cambio de divisas

Las criptomonedas nacieron para operar bajo un concepto descentralizado y su carácter es social, es decir pertenece a la comunidad que decide adoptarlas como medio de pago.

La función reguladora se cumple con el protocolo sobre el cual fueron diseñadas. Este protocolo fue basado en teoría económica, validando que sea sostenible en el tiempo.

Este tipo de monedas poseen un código abierto, su diseño es público y nadie es dueño de ellas.

Si una persona desea hacer transacciones con esta moneda desde Costa Rica, actualmente lo puede hacer pero solo desde medios digitales, lo que conlleva que en muchas ocasiones el proceso sea más lento, incluso hasta de 48 a 72 horas, debido a que mineros en la red deben validar los movimientos y existen cobros adicionales en las casas de cambio virtuales para convertir las diferentes divisas.

Por esta razón la empresa Cryptobuyer, de capital venezolano y que actualmente está instalada en Panamá, creó cajeros de criptomonedas para facilitar los procesos de conversión. En un minuto el usuario podrá recibir los bitcoins que compró. Y es esta misma firma la que instalará el primer ATM de Bitcoin en Costa Rica.

Jorge Farias, CEO de Cryptobuyer, explicó en una entrevista con EF, que el ATM hace verificación de la identidad del usuario, por lo que la compra de criptomonedas no es anónima, pues el sistema lee la dirección de su monedero electrónico en el celular. Esto hace que las transacciones sean más seguras y rastreables.

De momento, el dispositivo aceptará dólares y la compañía valora la posibilidad de trabajar con colones.

Farias afirmó que tienen planeado instalar a corto plazo de dos a tres cajeros en el país. Las locaciones todavía se encuentran en estudio por la empresa.

Cryptobuyer tiene presencia en Chile, Brasil, Panamá y Colombia.

El cajero admite transacciones con un límite de entre $500 y $1.000, esto quiere decir que un usuario no podrá comprar un Bitcoin pues su valor (al cierre de edición) es de $5.183, sino que podrá comprar fracciones de esta criptomoneda.

Por su parte, el BCCR advierte que el uso de estas monedas queda bajo el riesgo de quienes desean utilizarlas.

La Ley Orgánica del Banco Central establece el colón como la unidad monetaria de Costa Rica. Asimismo, la Ley designa al BCCR como único emisor de los billetes y monedas en circulación.

“El Bitcoin y otras criptomonedas similares no cuentan con el respaldo del Banco Central de Costa Rica. De igual manera, al no ser emitidas por un banco central extranjero no pueden ser consideradas como moneda o divisa extranjera bajo el régimen cambiario, razón por la cual no están cubiertas por la seguridad que ofrece la intermediación cambiaria ni la libre convertibilidad de la moneda”, aseveró el BCCR.

Precisamente, esto es lo que persiguen las criptomonedas: no ser sujetas a intermediarios ni a entidades financieras.

Esteban Jiménez, directivo del Colegio Profesional de Informáticos, consideró que le preocupa que no se encuentran identificadas las políticas y condiciones de garantía de uso de dichos cajeros en el sitio web del proveedor, así como una representación local que pueda aceptar quejas de los eventuales usuarios.

Farias respondió a estas críticas y aseguró que todos los contactos para atención al cliente se brindarán en el mismo cajero, así como que el nivel de error que podrían presentar estas máquinas es del 0,05%.

“Sabemos que debemos apegarnos a las leyes y estamos dispuestos a que los reguladores nos digan si tenemos que pagar algún tipo de impuesto y nos digan cuál es la ley que nos aplica. La regulación no puede frenar la innovación”, manifestó.

Uriel Herrera de Blockchain Costa Rica, consideró que el ecosistema de criptomonedas está lo suficientemente maduro como para que sea sostenible la instalación de un cajero de bitcoins.

Herrera considera que la educación es un factor fundamental, se deben generar foros de discusión para mostrar las características que tiene la tecnología.

“Creo que los personeros de los bancos deberían acercarse a la tecnología y comprenderla antes de estar emitiendo comunicados sin ningún sentido”, acotó.

Mientras tanto, en Panamá, Cryptobuyer estima que para el cierre de este año el país tendrá unos 30 comercios que aceptarán pagos con bitcoins. Actualmente, son 19 los que ya están operando con las criptomonedas.