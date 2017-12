En la categoría enterprise resultó ganador Apptividad con su aplicación "Time to Yes", la cual fue diseñada para apoyar a las entidades financieras en el proceso de solicitud y revisión de documentos para trámites, que en principio solo se pueden hacer de forma presencial para cuidar la privacidad de los clientes, o bien, porque no existen sistemas que sean capaces de analizar toda la documentación.