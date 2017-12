Ahora, esto no hace que el objetivo de crecimiento deje de ser importante. Conformarse con pocos seguidores tampoco es bueno. Está bien tener la ambición de tener muchos followers y "me gusta" y querer llegarle a toda esa gente que está interesada en algún tema relacionado a la marca. Para esto se debe plantear una estrategia y tener muy claro la importancia de crear contenido de alta valor y no de relleno.