Cuenta con facilidades para enviar y recibir dinero en el celular.

Funciona con un navegador web, iOS y Android.

Es un monedero basado en la web que ofrece aplicaciones gratuitas para iPhone y Android. La empresa no almacena su billetera en sus servidores, por lo que no existe riesgo de terceros. Blockchain es simple de usar y goza de una buena reputación en seguridad. Es una cartera híbrida, es decir, la compañía almacena la billetera en línea, pero no tiene acceso a las claves privadas.