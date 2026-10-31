La ley de Murphy

20 actividades profesionales y 25 plataformas para trabajos ‘freelance’: guía completa del trabajo remoto

Estas son las áreas de mayor demanda en la actualidad y las ventajas y desventajas del trabajo ‘freelance’, las recomendaciones para mejorar su posicionamiento y cuánto cobrar, y la lista actualizada de plataformas para identificar oportunidades.

Por Carlos Cordero Pérez

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Hace dos semanas, Feuji publicó una oferta para un trabajo de freelancer como copywriter.








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".